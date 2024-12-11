Ученые назвали самую полезную крупу - гречка и в подмётки не годится: избавит от запоров и сожжёт жир

Перловка — это не просто крупа, а настоящая находка для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни и поддерживать свое тело в отличной форме.

Ученые все чаще говорят о том, что по количеству полезных свойств она обходит многие популярные крупы, включая любимую многими гречку. Давайте разберемся, почему перловка достойна занять почетное место на вашем столе.

Почему именно перловка?

Перловая крупа изготавливается из ячменя, который подвергается минимальной обработке, сохраняя все свои ценные свойства. В ее составе содержится множество полезных веществ, таких как витамины группы B, клетчатка, железо, фосфор и магний. Но на этом ее уникальные свойства не заканчиваются.

Помощь при запорах

Перловка — чемпион по содержанию клетчатки, которая необходима для правильной работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка мягко очищает кишечник, улучшает его перистальтику и помогает избавиться от запоров. Регулярное употребление перловки способствует восстановлению микрофлоры кишечника и нормализации обменных процессов.

Сжигание жира и контроль веса

Перловка — это низкокалорийный продукт с высоким содержанием сложных углеводов и белков. Она обеспечивает длительное чувство сытости, помогая избегать перекусов и переедания. Кроме того, вещества в составе перловки стимулируют обмен веществ, что способствует более активному сжиганию жиров.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

В перловке содержится большое количество бета-глюканов — веществ, которые помогают снижать уровень «плохого» холестерина. Это улучшает состояние сосудов, снижает риск атеросклероза и укрепляет сердце.

Укрепление иммунитета

Богатый состав витаминов и минералов делает перловку отличным продуктом для поддержания иммунной системы. Ячмень, из которого производится перловка, обладает противовоспалительными свойствами, что помогает организму бороться с инфекциями.

Здоровье кожи и волос

Цинк и селен, содержащиеся в перловке, способствуют улучшению состояния кожи, укрепляют волосы и ногти. Это делает перловку не только полезной для здоровья, но и для красоты.

Перловка и диетическое питание

Перловка незаслуженно забыта в современном рационе, хотя ее питательные свойства делают ее идеальным продуктом для диетического питания. Она подходит как для похудения, так и для детокс-диет. Ее можно варить, тушить, добавлять в супы или готовить на пару. Благодаря своей универсальности, перловка может быть основой множества вкусных и полезных блюд.

Как правильно готовить перловку?

Чтобы перловка сохраняла максимум пользы, важно правильно ее готовить. Вот несколько советов:

Замачивание

Перед варкой крупу рекомендуется замочить на несколько часов или на ночь. Это сокращает время готовки и делает крупу более мягкой.

Приготовление

Лучше всего варить перловку на воде без добавления соли и масла. Для сохранения питательных веществ используйте метод медленного томления.

Добавки

Сочетайте перловку с овощами, зеленью или небольшим количеством оливкового масла. Это улучшит вкус и усилит пользу.

Перловка — крупа будущего

Ученые недаром называют перловку одной из самых полезных круп. Она помогает избавиться от запоров, улучшает работу кишечника, поддерживает сердечно-сосудистую систему и способствует похудению. Перловка идеально подходит для тех, кто хочет питаться правильно, сохраняя баланс между вкусом и пользой. Попробуйте включить эту крупу в свой рацион, и результат не заставит себя ждать!

