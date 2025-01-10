«У нас нет выхода, держитесь»: глава Центробанка предупреждает россиян, имеющих вклады и кредиты

Центральный банк России принял решение поднять и сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, обосновывая этот шаг необходимостью борьбы с инфляцией.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что такая мера направлена на стабилизацию цен, однако при недостаточной эффективности регулятор может снова увеличить ставку.

Как это повлияет на кредиты и вклады

Изменение ключевой ставки существенно скажется на финансовых продуктах.

Кредиты станут дороже. Банки будут вынуждены повысить процентные ставки, что сделает займы менее доступными для граждан.

Вклады станут выгоднее. Для привлечения средств банки предложат клиентам повышенные ставки по депозитам, что особенно интересно для тех, кто предпочитает сберегательные инструменты.

Причины повышения ставки

Эльвира Набиуллина объяснила, что одной из причин роста цен стал увеличившийся спрос, вызванный крупными сбережениями россиян. Для достижения заявленной цели в 4% инфляции к 2024 году ЦБ намерен сохранять жесткую монетарную политику. Возможность еще одного повышения ставки до конца года остается на повестке дня.

Прогнозы экспертов

Экономисты отмечают, что текущие ставки по вкладам близки к максимальным, а ключевая ставка, достигнув пика, может начать снижаться только во второй половине 2024 года. В условиях повышенной ставки банки концентрируются на привлечении краткосрочных вкладов, предлагая привлекательные условия для вкладчиков.

С другой стороны, ужесточение кредитной политики уже привело к ухудшению условий для заемщиков. Тем не менее, интерес к кредитам остается высоким. Эксперты рекомендуют потенциальным заемщикам, уже имеющим одобренные заявки, не откладывать оформление, так как условия могут измениться в сторону увеличения ставок.

Что дальше?

Решение Центробанка направлено на долгосрочную стабилизацию экономики, однако его последствия ощутимы уже сейчас. Для тех, кто рассматривает варианты вложений или кредитов, важно учитывать текущую ситуацию на финансовом рынке и планировать свои действия с учетом возможных изменений.