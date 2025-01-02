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«У нас нет выхода, держитесь»: глава Центробанка предупредила граждан РФ, имеющих вклады и кредиты

Резкое повышение ключевой ставки Центральным ба...

forbes.ru

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Резкое повышение ключевой ставки Центральным банком России до 21% годовых вызвало оживлённые дискуссии в финансовых кругах и обществе.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что такое решение направлено на борьбу с инфляцией, вызванной избыточным спросом. Однако в случае, если инфляция не снизится до целевого уровня в 4% в 2024 году, ставка может быть поднята ещё выше.

Влияние на кредиты и вклады

Кредиты. Повышение ключевой ставки неизбежно делает кредиты дороже. Банки ужесточают условия и увеличивают процентные ставки по займам, что снижает доступность кредитных средств для граждан и бизнеса.

Вклады. С другой стороны, вклады становятся более выгодными для вкладчиков. Банки предлагают привлекательные ставки, чтобы привлечь краткосрочную ликвидность, особенно в условиях высокой конкуренции за средства населения.

Почему ставка была повышена?

Согласно заявлению Набиуллиной, рост цен был вызван значительными сбережениями россиян, что создало повышенный спрос на товары и услуги. Центральный банк придерживается жёсткой денежно-кредитной политики, чтобы стабилизировать экономику и предотвратить дальнейший рост инфляции.

Эксперты считают, что ключевая ставка достигла своего пика. При успешной борьбе с инфляцией её снижение возможно во второй половине 2024 года, что приведёт к смягчению кредитных условий.

Советы для заемщиков и вкладчиков

Для заемщиков: в условиях высокой ставки лучше не откладывать оформление кредитов. Если банк уже одобрил заявку, стоит воспользоваться предложением, так как условия могут ухудшиться при дальнейшем росте ставки.

Для вкладчиков: сейчас благоприятное время для размещения средств на вкладах с высокими ставками. Банки предлагают выгодные условия, но ориентируются на краткосрочные депозиты.

Перспективы развития

Банки продолжают адаптироваться к новым реалиям. Ужесточение кредитной политики направлено на снижение кредитных рисков, но интерес к займам остаётся стабильным. В случае дальнейшего роста ставки условия по кредитам станут ещё менее выгодными.

Повышение ключевой ставки до 21% стало значимым шагом в борьбе с инфляцией, но оно также оказало серьёзное влияние на стоимость финансовых услуг для граждан. Вкладчики могут извлечь выгоду из высоких ставок, а заемщикам стоит поторопиться с оформлением кредитов, пока банки сохраняют текущие условия.

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