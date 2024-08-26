"У нас нет никакого выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты

В ответ на растущую инфляцию, Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка России, объявила о подъёме ключевой процентной ставки до 18% годовых. Набиуллина не исключает дальнейшего увеличения ставки, если текущие меры окажутся недостаточными для сдерживания инфляционных тенденций.

Глава Центробанка отметила, что недавний рост цен был вызван чрезмерным потребительским спросом, стимулированным увеличением сбережений среди россиян. Центробанк поддерживает решительный подход и рассматривает возможность ещё одного повышения ставки к концу года, основываясь на достижении предварительных целей по снижению инфляции до 4% в 2024 году.

Экономические аналитики прогнозируют, что ставки по вкладам достигли своего верхнего предела, в то время как ключевая ставка может начать снижаться уже во второй половине следующего года. В ответ на текущую экономическую динамику, банки активно привлекают краткосрочные финансовые ресурсы, что напрямую влияет на предложение ставок по депозитам в соответствии с ожиданиями депозиторов.

Параллельно, банковские учреждения затянули кредитные условия, но интерес к займам со стороны потенциальных клиентов не уменьшился. В случае дальнейшего повышения ключевой ставки, банки, скорее всего, увеличат ставки по кредитам. Заемщикам, уже одобренным для получения кредитов, следует оформить их как можно скорее, поскольку большинство банков собирается сохранить текущие условия до конца года.