Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Три растения-вампира, которые тащат все силы из хозяина и притягивают несчастья

В мире флоры существуют растения, о которых ход...

plantshop.me

Подписаться в Telegram

В мире флоры существуют растения, о которых ходят неоднозначные слухи и поверья. Среди комнатных растений есть виды, которым приписывают способность "высасывать" энергию из своих владельцев и даже притягивать несчастья. Ниже мы рассмотрим три таких растения, известных своими потенциально негативными влияниями на домашнюю атмосферу.

  1. Монстера (Monstera deliciosa) Из-за своих больших, пронзенных листьев, монстера часто ассоциируется с негативной энергетикой. В некоторых культурах считается, что монстера притягивает в дом неудачи и беды, особенно если она размещена в спальне или возле входной двери. Поверья гласят, что "дыры" в листьях символизируют уход хорошей энергии из дома.

  2. Лиана дьявола (Epipremnum aureum) Это растение более известно как "золотой плющ" или "потос". Хотя оно популярно из-за своей устойчивости и декоративности, существует верование, что потос может "забирать" энергию у своих владельцев. Астрологи и фэн-шуй мастера иногда рекомендуют не держать этот цветок в доме, так как он может стать причиной усталости и апатии у жителей.

  3. Фикус Бенджамина (Ficus benjamina) Фикус Бенджамина, несмотря на свою популярность как декоративное растение, также имеет репутацию "энергетического вампира". Считается, что он способен создавать атмосферу тревожности и стресса, особенно если растение находится в тесном, плохо вентилируемом пространстве. Есть мнение, что фикус способен усиливать негативные эмоции, делая его нежелательным гостем в домах.

Хотя научные доказательства этих утверждений отсутствуют, многие люди продолжают придерживаться этих поверий, выбирая растения для своего дома. Если вы чувствуете, что атмосфера в вашем доме ухудшилась после приобретения одного из этих растений, возможно, стоит пересмотреть их размещение или заменить на более благоприятные альтернативы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Челнах загорелся пассажирский автобус

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

вонючие жуки в доме

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцев ждут заморозки до -1 градуса

Интересное в Казани

2 дня назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку

кунг фу занятия в Москве

Новости Казани

день назад

В Кировском районе Казани временно отключат водоснабжение

Новости Казани

день назад

МИД Белоруссии считает, что первая волна расширения объединения пройдет на саммите в Казани

Новости Казани

день назад

Казань подтверждает статус культурного центра с 32% наследия

Новости Татарстана

5 часов назад

Отопительный сезон для казанцев начался раньше срока

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстан вошел в топ 10 городов с самой высокой рождаемостью
Новости Татарстана
день назад

Минниханов акцентировал внимание на жилье для сирот

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов по...

Новости Татарстана

час назад

Татарстан станет ключевой площадкой для проекта «Готов к санитарной обороне»

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

Новости Казани

час назад

В Казани появится новое пространство для отдыха

Новости Татарстана

час назад

Около Иннополиса образовалась 13 километровая пробка
В Татарстане поднимут выплаты советникам школьн...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане поднимут выплаты советникам школьных директоров

Новости Казани

8 часов назад

В Казани планируют начать выдавать визы в Китай

Новости Казани

8 часов назад

УНИКС сыграет с питерским «Зенитом» в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

Татарстанские предприниматели приобрели 96 тысяч объектов недвижимости
Поминки среди праздничных шаров: рассказываем, ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Поминки среди праздничных шаров: рассказываем, как в Казани борются за культуру достойного прощания с близкими