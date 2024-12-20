Три ракеты и более 30 дронов: ВСУ ночью атаковали Ростовскую область: что известно

Ночь на 19 декабря принесла тревожные известия из Ростовской области. По заявлению временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, регион подвергся массированной атаке, предположительно организованной Вооруженными силами Украины.

В результате обстрелов, включавших более 30 беспилотников и три ракеты, возникли разрушения, пострадал мирный житель, а также вспыхнул пожар на стратегическом объекте — Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

Цели и последствия атак

Силы противовоздушной обороны (ПВО) были оперативно развернуты для защиты городов Таганрога, Батайска, Ростова-на-Дону, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большинство угроз удалось ликвидировать, но атака все же нанесла значительный ущерб:

В Таганроге сбито шесть беспилотников, еще один уничтожен в Батайске.

Фрагменты одного из дронов ранили жителя близлежащего населенного пункта. Пострадавший оперативно получил медицинскую помощь.

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов, одном из крупнейших в Южном федеральном округе, вспыхнул пожар. Завод играет ключевую роль в поставках нефтепродуктов в регионе, что делает удар по нему особенно болезненным.

Слаженная работа систем ПВО

Юрий Слюсарь отметил, что силы ПВО сработали на высоком уровне, что позволило предотвратить более серьезные последствия. Большинство воздушных целей были нейтрализованы до того, как они достигли стратегически важных объектов. Тем не менее, даже частичный успех атаки дронов указывает на необходимость дальнейшего усиления оборонительных мер в регионе.

Новошахтинский НПЗ: удар по инфраструктуре

Завод, расположенный в 100 км от Ростова-на-Дону, является важным элементом энергетической системы юга России. Пожар, возникший в результате удара дрона, стал серьезным испытанием для аварийных служб. Пока точная оценка ущерба не оглашается, но очевидно, что это событие может повлиять на стабильность поставок нефтепродуктов.

Губернатор о ситуации

Юрий Слюсарь подчеркнул, что контроль над обстановкой сохраняется, а все необходимые службы работают в круглосуточном режиме для устранения последствий. Жителям региона рекомендовано сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.

Выводы и дальнейшие меры

Ростовская область, оказавшаяся под огнем, демонстрирует уязвимость стратегических объектов, несмотря на успешную работу систем ПВО. Удар по Новошахтинскому заводу и угроза жизни мирных жителей подчеркивают необходимость укрепления обороны и повышения готовности всех служб.