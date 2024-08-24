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Три ложки на кучу и перегниют даже ветки: быстрый компост без каких-либо хлопот - земля будет пухом

Ксения Давыдова, профессиональный агроном, пред...

dzen.ru

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Компост — ценный ресурс для любого садовода, обогащающий почву необходимыми минералами и микроорганизмами. Ксения Давыдова, профессиональный агроном, предложила вариант ее создания, который позволяет ускорить процесс создания компоста.

Ключ к ускорению процесса компостирования

Секрет быстрого изготовления компоста заключается в использовани смеси, которая включает в свой состав крахмал и мочевину, которые будут замешаны в равных количествах. Эта инновационная техника не только увеличит скорость разложения органических материалов, но и повышает качество конечного продукта.

Применение техники

Для активации процесса достаточно регулярно, каждые две недели, распределять по поверхности компостной кучи по три столовые ложки этой смеси, после чего тщательно увлажнять обработанную зону. Это стимулирует быстрое разложение материалов, даже таких трудноперерабатываемых, как ветки или кости.

Преимущества новой методики

Мочевина в смеси не только ускоряет процесс разложения, создавая идеальные условия для компостирования, но и защищает компост от патогенных бактерий. Крахмал, как полисахарид, облегчает ассимиляцию питательных веществ растениями и почвой. Это синергия делает метод Ксении Давыдовой особенно эффективным для получения высококачественного удобрения в ускоренные сроки.

Этот подход открывает новые перспективы для садоводов и фермеров, желающих эффективно использовать каждый сезон, улучшая плодородие своих земель с помощью быстро получаемого, богатого на питательные вещества компоста.

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