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Тренер «Реала» Анчелотти дал комментарий о победе над «Реалом Сосьедад» в матче чемпионата Испании

На фоне оживлённой борьбы за вершины испанской ...

sports.yahoo.com

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На фоне оживлённой борьбы за вершины испанской Ла Лиги, мадридский «Реал» подтверждает свои амбиции, обыграв «Реал Сосьедад» со счетом 2:0 в матче, проходившем на стадионе «Аноэте». Этот турнир оказался испытанием для команды, как отметил главный тренер Карло Анчелотти.

В игре, где каждая минута на счёту, «Реал» не сразу нашёл свой ритм, сталкиваясь с агрессивным прессингом со стороны «Сосьедада». «Мы начали неудачно, противник навязал нам серьёзную борьбу. Однако, благодаря мастерству наших игроков, мы сумели вывернуться из сложной ситуации», — поделился Анчелотти. Судьбу матча решили точные удары с пенальти, которые на счету Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Эти результаты не только принесли «Реалу» важные очки, но и подтвердили, что даже в неполной готовности команда способна на подвиги. «Мы показали не сто процентов возможностей, но индивидуальные действия игроков позволили нам переломить ход встречи», — отметил Анчелотти.

После этой победы «Реал» с 11 очками занимает второе место в чемпионате, уступая лидерство лишь по дополнительным показателям, в то время как «Реал Сосьедад» опустился на шестнадцатую строчку с 4 очками. Этот матч явно показал, что даже когда «Реал» не в своей лучшей форме, он всё равно остаётся силой, с которой нужно считаться, пишет sportbox.ru.

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