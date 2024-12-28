Тотальная блокировка Whatsapp в РФ с начала нового года: депутаты и сенаторы сказали, чего ждать
PROKAZAN
Напряженные отношения между российскими властями и Meta* могут привести к блокировке популярного мессенджера в России.
Почему WhatsApp на грани блокировки?
Активное обсуждение блокировки WhatsApp связано с включением мессенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это требует от Meta хранения данных российских пользователей на территории РФ и предоставления их по запросу госорганов, таких как ФСБ. Российские власти считают, что компания не выполняет эти требования.
Ключевые аргументы властей:
- Использование WhatsApp экстремистами: российские чиновники утверждают, что платформа используется экстремистскими группами и ее владельцы не желают сотрудничать.
- Невыполнение требований законодательства: требования по хранению и доступу к данным пользователей не выполнены.
- Политическая ситуация: влияние отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки на сотрудничество Metа* с властями РФ.
Условия для избежания блокировки
Для продолжения работы WhatsApp в России необходимы следующие шаги:
- Локализация данных: хранение данных российских пользователей на российских серверах.
- Доступ к данным по запросу: предоставление доступа к данным по запросу российских властей.
Соответствие нормам Роскомнадзора: выполнение требований российских регуляторов.
Что произойдет, если WhatsApp заблокируют?
Блокировка WhatsApp станет серьезным ударом для рынка мессенджеров в Российской Федерации. Пользователи массово перейдут на альтернативы: Telegram, «ВКонтакте» или «Одноклассники». Это может стимулировать рост отечественных сервисов.
Что делать пользователям?
Ситуация вокруг WhatsApp продолжает развиваться. Пользователям следует внимательно отслеживать новости и быть готовыми к возможным изменениям.
*признана экстремистской организацией на территории РФ
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