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Тотальная блокировка Whatsapp в РФ с начала нового года: депутаты и сенаторы сказали, чего ждать

Напряженные отношения между российскими властям...

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Напряженные отношения между российскими властями и Meta* могут привести к блокировке популярного мессенджера в России.

Почему WhatsApp на грани блокировки?

Активное обсуждение блокировки WhatsApp связано с включением мессенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это требует от Meta хранения данных российских пользователей на территории РФ и предоставления их по запросу госорганов, таких как ФСБ. Российские власти считают, что компания не выполняет эти требования.

Ключевые аргументы властей:

  • Использование WhatsApp экстремистами: российские чиновники утверждают, что платформа используется экстремистскими группами и ее владельцы не желают сотрудничать.
  • Невыполнение требований законодательства: требования по хранению и доступу к данным пользователей не выполнены.
  • Политическая ситуация: влияние отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки на сотрудничество Metа* с властями РФ.

Условия для избежания блокировки

Для продолжения работы WhatsApp в России необходимы следующие шаги:

  • Локализация данных: хранение данных российских пользователей на российских серверах.
  • Доступ к данным по запросу: предоставление доступа к данным по запросу российских властей.

Соответствие нормам Роскомнадзора: выполнение требований российских регуляторов.

Что произойдет, если WhatsApp заблокируют?

Блокировка WhatsApp станет серьезным ударом для рынка мессенджеров в Российской Федерации. Пользователи массово перейдут на альтернативы: Telegram, «ВКонтакте» или «Одноклассники». Это может стимулировать рост отечественных сервисов.

Что делать пользователям?

Ситуация вокруг WhatsApp продолжает развиваться. Пользователям следует внимательно отслеживать новости и быть готовыми к возможным изменениям.

*признана экстремистской организацией на территории РФ

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