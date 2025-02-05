Минтимер Шаймиев из Татарстана исполнил желание 7-летнего Арсения Корнилова

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и исполнил мечты троих детей, сообщила пресс-служба.

В январе он выбрал открытки сестер Полины и Мирославы Якушевич из Высокой Горы и Арсения Корнилова из Казани.

13-летняя Мирослава хотела сюрприз, и ей подарили многофункциональный принтер. Ее 16-летняя сестра Полина получила виниловый проигрыватель, о котором давно мечтала. Подарки девочкам, чей отец участвует в СВО, передал помощник Госсоветника Евгений Гришин.

7-летний Арсений Корнилов, который мечтает стать артистом, попросил возможность заглянуть за кулисы театра. Вместе с мамой он посетил театр кукол «Әкият», получил в подарок театральный костюм и прошел экскурсию.

Художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев и заведующий музеем Константин Карпеев рассказали мальчику о куклах, их механизмах и процессе создания реквизита. Завершился день просмотром спектакля «Страна чудес Алисы».