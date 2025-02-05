Экс-главу казанской фирмы осудят за падение работника с высоты у «Миллениума»

Бывший руководитель строительной компании окажется в суде по делу о нарушении правил безопасности.

По данным следствия, он заключил подрядный договор на строительство гостиничного комплекса на улице Амирхана в Казани. Однако, будучи ответственным за охрану труда, не обеспечил объект необходимыми ограждениями, предупреждающими знаками, достаточным освещением и средствами индивидуальной защиты для рабочих.

25 июня 2024 года один из сотрудников получил травмы.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге 17-летний подросток лишился 2 пальцев на работе.