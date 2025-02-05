На Горьковском шоссе водитель КамАЗа потерял сознание и врезался в отбойник
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На Горьковском шоссе КамАЗ врезался в отбойник, на месте работает ДПС.
За рулем грузовика находился 54-летний водитель с 25-летним стажем. Неуправляемый автомобиль пронесся около 500 метров, повредив порядка 150 секций ограждения.
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