На Горьковском шоссе водитель КамАЗа потерял сознание и врезался в отбойник

На Горьковском шоссе КамАЗ врезался в отбойник, на месте работает ДПС.

За рулем грузовика находился 54-летний водитель с 25-летним стажем. Неуправляемый автомобиль пронесся около 500 метров, повредив порядка 150 секций ограждения.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге 17-летний подросток лишился 2 пальцев на работе.