Разорвавший флаг РФ казанец получил срок

В Казани суд вынес приговор студенту колледжа, признав его виновным в разжигании ненависти, унижении человеческого достоинства с применением насилия, а также надругательстве над Государственным флагом России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что в октябре 2023 года молодой человек, будучи участником закрытой радикальной группы в мессенджере, оставлял комментарии, в которых призывал к насилию и утверждал, что представители других национальностей заслуживают смерти. Кроме того, он демонстративно разорвал флаг России на две части.

Поскольку преступление было совершено в несовершеннолетнем возрасте, суд приговорил его к двум годам и пяти месяцам лишения свободы. Адвокат осуждённого намерен обжаловать решение.

Ранее мы писали о том, что учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги.