Разорвавший флаг РФ казанец получил срок
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В Казани суд вынес приговор студенту колледжа, признав его виновным в разжигании ненависти, унижении человеческого достоинства с применением насилия, а также надругательстве над Государственным флагом России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Следствие установило, что в октябре 2023 года молодой человек, будучи участником закрытой радикальной группы в мессенджере, оставлял комментарии, в которых призывал к насилию и утверждал, что представители других национальностей заслуживают смерти. Кроме того, он демонстративно разорвал флаг России на две части.
Поскольку преступление было совершено в несовершеннолетнем возрасте, суд приговорил его к двум годам и пяти месяцам лишения свободы. Адвокат осуждённого намерен обжаловать решение.
Ранее мы писали о том, что учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги.
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