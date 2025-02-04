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Разорвавший флаг РФ казанец получил срок

Поскольку преступление было совершено в несовер...

pixabay.com

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В Казани суд вынес приговор студенту колледжа, признав его виновным в разжигании ненависти, унижении человеческого достоинства с применением насилия, а также надругательстве над Государственным флагом России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что в октябре 2023 года молодой человек, будучи участником закрытой радикальной группы в мессенджере, оставлял комментарии, в которых призывал к насилию и утверждал, что представители других национальностей заслуживают смерти. Кроме того, он демонстративно разорвал флаг России на две части.

Поскольку преступление было совершено в несовершеннолетнем возрасте, суд приговорил его к двум годам и пяти месяцам лишения свободы. Адвокат осуждённого намерен обжаловать решение.

Ранее мы писали о том, что учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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