Рынок ипотеки в Республике Татарстан рухнул, однако не умер

Ставки по ипотеке в России достигли почти 30% годовых, что делает кредиты на жильё малодоступными. Однако в Татарстане продолжают оформлять ипотеку, несмотря на сокращение её объёма на 40% за год. Республика по-прежнему входит в число лидеров по ипотечному кредитованию в стране.

Как сообщает Реальное Время со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро, в декабре 2024 года более 2,2 тысячи жителей Татарстана взяли ипотечные кредиты на общую сумму 9,62 млрд рублей. Средний размер займа составил 4,3 млн рублей, а средний срок выплат — 22 года и 9 месяцев.

Большая часть заёмщиков — около 1,4 тысячи человек — воспользовались льготными программами и оформили кредиты под 6% годовых. В среднем они получили по 5,25 млн рублей с погашением в течение 26 лет.

Однако 833 человека взяли ипотеку на рыночных условиях, где процентная ставка достигает 29,8% годовых. На эти условия пришлось более 2,25 млрд рублей кредитных средств, оформленных под залог недвижимости.

Для сравнения, в декабре 2023 года объём ипотечного кредитования в регионе был в 3,1 раза выше: жители оформили 6,9 тысячи займов на сумму 32,3 млрд рублей. В целом за 2024 год в Татарстане выдали 40,5 тысячи ипотечных кредитов на 184,1 млрд рублей, что на 45% меньше по количеству сделок и на 40% ниже в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом.