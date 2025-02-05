Мать умершего в ТЦК мобилизованного из Запорожья обвинила военкомов в пытках

Жительница Запорожья, контролируемого Киевом, обвинила сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в жестоком обращении с ее сыном, что привело к его смерти.

По данным портала «Страна.ua», адвокат Людмила Петрова рассказала, что 27 января ее сына насильно мобилизовали, а 3 февраля она получила известие о его гибели.

При осмотре тела были выявлены многочисленные травмы, которые, по словам женщины, могли стать причиной смерти. Известно также, что перед этим молодой человек находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.

Петрова заявила, что у ее сына отказали почки, а на теле остались следы побоев, что, по ее мнению, говорит о применении пыток.

На фоне проблем с мобилизацией украинские военкомы все чаще прибегают к насилию в отношении тех, кто пытается избежать призыва.