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После взрыва в Москве в реанимации скончался Армен Саркисян

Первую помощь Саркисяну оказали местные жители,...

Екатерина Елисеева

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Армен Саркисян скончался в реанимации Боткинской больницы около 40 минут назад. Он был доставлен туда сразу после взрыва, и врачи несколько часов боролись за его жизнь.

Первую помощь Саркисяну оказали местные жители, которые сразу после взрыва пытались остановить кровотечение. Ему было 46 лет, он был руководителем Федерации бокса ДНР и основателем батальона «Арбат».

Одной из пострадавших стала 44-летняя предпринимательница Карселадзе, которая живет в этом подъезде. Женщина занимается перевозками и розничной торговлей. По информации SHOT, у неё открытая рана на шее и перелом правой ноги, она госпитализирована.

Также известно, что у пострадавшей была собака породы французский бульдог, но её местонахождение в настоящий момент неизвестно.

Напомним, что взрыв произошел в элитном московском ЖК «Алые Паруса».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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