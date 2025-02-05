В Германии археологи нашли могилу IX века с женщиной без лица

Во время раскопок древней церкви в Саксонии-Анхальт немецкие археологи сделали неожиданное открытие — в одной из могил нашли останки женщины, у которой почти не сохранилась голова.

Исследования проводились на территории храма X века, протяженность которого превышала 30 метров. В процессе раскопок были обнаружены различные артефакты и многочисленные захоронения. Однако особенно выделялась могила IX века: у женского скелета полностью отсутствовали лицевые кости, а от черепа осталась лишь часть.

Рядом нашли еще одно захоронение с останками мужчины, которые не имели повреждений. Ученые предположили, что он мог быть супругом женщины. По их версии, череп погибшей разрушился уже после похорон — либо из-за сельскохозяйственных работ, либо вследствие действий мародеров.

В мужской могиле находились нож, поясной комплект и предметы, характерные для знатных людей, что свидетельствует о его высоком статусе. О самой женщине исследователи могут лишь предположить, что она исповедовала христианство, сообщает дзен-канал «Я КЛАДОИСКАТЕЛЬ».