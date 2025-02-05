Республика Татарстан остановила «утечку мозгов» из региона

В Татарстане показатели по числу аспирантов, профессорско-преподавательского состава и доле студентов остаются стабильными последние пять лет, сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Численность преподавателей в вузах выросла с 6 281 в 2024 году до 6 323. Количество аспирантов 27–29 лет увеличилось с 760 (2022) до 854 (2023), а в группе 30–44 года — с 440 до 462. Доля защитивших диссертацию и оставшихся работать в регионе составляет 84–86%.

Заместитель директора ФИЦ «Казанский научный центр РАН» Владислав Чернов отметил, что в Татарстане работают десять молодежных лабораторий по десять человек в каждой. Их зарплата — от 70 тысяч рублей, что помогает привлекать специалистов в науку.

По его словам, лаборатории существуют не первый год, и молодые ученые после них успешно вливаются в основной коллектив. Финансирование позволяет поддерживать их на достойном уровне, пишет «БИЗНЕС Online».