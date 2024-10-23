Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Топ из 10-ти заготовок из тыквы на зиму: пальчики оближешь

Осень — пора щедрых урожаев тыквы, и что может ...

YouTube

Подписаться в Telegram

Осень — пора щедрых урожаев тыквы, и что может быть лучше, чем сохранить этот полезный и вкусный овощ на зиму? Заготовки из тыквы помогут не только разнообразить меню в холодные месяцы, но и приятно удивить домочадцев и гостей.

В этой статье мы собрали топ-10 рецептов заготовок из тыквы, которые точно заслуживают внимания — попробуйте, и пальчики оближете!

1. Тыквенное варенье с апельсинами

Этот сладкий деликатес станет настоящей находкой для любителей необычных сочетаний. Солнечная тыква и ароматный апельсин создают идеальный дуэт, который прекрасно дополнит ваши зимние чаепития.

  • Ингредиенты: тыква, апельсины, сахар, вода, лимонная кислота.

2. Тыквенно-яблочное пюре

Легкий и нежный десерт для всей семьи. Это пюре идеально подходит для детского питания, а также для приготовления начинок для пирогов или оладий.

  • Ингредиенты: тыква, яблоки, сахар, ваниль.

3. Маринованная тыква с пряностями

Хрустящая и ароматная маринованная тыква — отличная закуска для праздничного стола. Пряности придают ей необычный вкус, который порадует даже гурманов.

  • Ингредиенты: тыква, уксус, сахар, соль, гвоздика, корица, лавровый лист.

4. Тыквенная икра

Этот рецепт напоминает классическую кабачковую икру, но с тыквой блюдо приобретает особую сладость и насыщенность. Отлично сочетается с хлебом или как гарнир к мясным блюдам.

  • Ингредиенты: тыква, морковь, лук, томаты, чеснок, растительное масло, специи.

5. Компот из тыквы и яблок

Прекрасный способ сделать полезный напиток на основе тыквы и яблок. Компот получается освежающим и сладким, с легким кисло-сладким оттенком, который порадует в зимние вечера.

  • Ингредиенты: тыква, яблоки, сахар, лимон.

6. Тыквенное пюре с пряностями

Ароматное пюре с добавлением корицы, мускатного ореха и имбиря станет отличным дополнением к выпечке. Можно использовать как начинку для пирогов, а также добавлять в каши и запеканки.

  • Ингредиенты: тыква, сахар, корица, мускатный орех, имбирь.

7. Тыква в меду

Нежные кусочки тыквы в меду — это настоящий десерт! Такая заготовка прекрасно подойдет к завтраку или чаепитию, заменяя традиционные сладости.

  • Ингредиенты: тыква, мед, корица, ваниль.

8. Соленая тыква

Для любителей пикантных закусок есть отличный вариант — соленая тыква. Она получается с приятным хрустом и отлично дополнит мясные или рыбные блюда.

  • Ингредиенты: тыква, соль, чеснок, перец, уксус.

9. Консервированная тыква в сиропе

Для сладкоежек подойдет консервированная тыква в сиропе — мягкие кусочки в сладком сахарном сиропе можно подавать как самостоятельный десерт или использовать для приготовления пирогов.

  • Ингредиенты: тыква, сахар, вода, лимонная кислота.

10. Карамелизированная тыква

Идеальный способ сохранить тыкву в виде сладкого лакомства. Карамелизированные кусочки можно добавлять в йогурты, каши или подавать как десерт.

  • Ингредиенты: тыква, сахар, корица, мускатный орех, сливочное масло.

Тыква — это не только символ осени, но и универсальный овощ для заготовок на зиму. Эти 10 рецептов помогут вам сохранить вкус и пользу тыквы, сделав ваш зимний рацион более разнообразным и интересным. Попробуйте их, и вы поймете, что заготавливать тыкву на зиму — это просто и очень вкусно!

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

16 часов назад

Финальный аккорд: как казанцы остались без мобильного интернета из-за саммита БРИКС

Важное в РТ

22 часа назад

ВТБ Лизинг поставил партию фургонов для грузоперевозок в Республике Татарстан

тараканы боятся хлорки

Новости Татарстана

день назад

В Челнах легковушка влетела в фуру: видео

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

шкаф под заказ в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр Татарстана сообщил о приближающемся снеге

Новости Казани

день назад

В Управлении образования Казани прокомментировали драку 2 учителей

Новости Казани

день назад

Александр Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани

Новости Казани

6 часов назад

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Казань

Новости Казани

20 часов назад

Истребитель ВКС России сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани
Новости Татарстана
40 минут назад

Индийский блогер: иностранцы думают, что россияне из-за санкций едят саранчу

Известно, что сам молодой человек проживает в Т...

Новости Казани

20 минут назад

Столицу России предложили перенести из Москвы в Казань

Новости России

22 часа назад

Более половины жителей ПФО считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию

Новости Казани

час назад

Президент Таджикистана Рахмон высказался о погоде в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Симоньян: саммит БРИКС в Казани показывает усталость от лицемерия Запада
Лукашенко 23 октября направится в Казань
Новости Казани
2 часа назад

Лукашенко 23 октября направится в Казань

Новости Казани

16 часов назад

Стала известна программа концерта, который смотрят лидеры БРИКС в Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

Президент Республики Конго прибыл в Казань

Новости Татарстана

18 часов назад

Путин: Татарстан может гордиться своими темпами развития
Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят нов...
Интересное в Казани
6 дней назад

Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов