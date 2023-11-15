Новости России
· Ульяна Сенько

«Теперь запрещено»: в законную силу вступило правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики

«Теперь запрещено»: в законную силу вступило правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики

eburg.veved.ru

Подписаться в Telegram

Для всех российских собственников квартир, с установленными бытовыми счетчиками, а также для управляющих компаний на высшем законодательном уровне было принято новое правило, сообщил информационно-новостной портал PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов рассказал, что коммунальные службы не имеют никакого права требовать от владельцев квартир документы, подтверждающие проведенную проверку учета бытовых приборов, так как все данные хранятся в едином Росреестре.

В настоящее время некоторые УК продолжают требовать с собственников российских квартир документальное подтверждение того, что счетчики в их домах были проверены соответствующими службами, если же граждане отказываются тратить свое время и лично посещать подразделения коммунальщиков, то сотрудники управляющих компаний угрожают тем, что сумма оплаты за горячую и холодную воду будет рассчитываться по повышенным тарифам.

Такие действия нарушают законы Российской Федерации, заявил юрист. В подтверждение своих слов Максим Иванов привел пример судебного процесса, в котором гражданин России разбирался с коммунальной службой из-за завышенных цен за водоснабжение. Цены же были высоки, так как россиянин отказался приносить подтверждающие проверки приборов бытового учета документы. В ходе разбирательств Верховный суд РФ пришел к выводу, что управляющая компания не права и встал на сторону гражданина, так как все данные необходимые коммунальщикам хранятся в базе Росеестра.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Не всем зрителям это по душе»: комики из Казани рассказали, какие шутки в тренде, а за какие могут устроить «темную»

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники

услуги по уничтожению борщевика

Новости Казани

13 часов назад

Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань

Новости Казани

день назад

Тарасова объяснила давлением неудачный прокат Камилы Валиевой на Гран-при в Казани

побелка потолка в Новосибирске

Новости Татарстана

7 часов назад

Столовая казанской школы №169 признана лучшей в стране

Новости Татарстана

7 часов назад

Танкист из Татарстана награжден орденом мужества

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани из-за тумана отменили посадку ряда рейсов

Новости Казани

день назад

Профессор КФУ объяснил, почему белки начали переселяться в центр Казани
Лонгриды
день назад

«Не всем зрителям это по душе»: комики из Казани рассказали, какие шутки в тренде, а за какие могут устроить «темную»

«Не всем зрителям это по душе»: комики из Казани рассказали, какие шутки в тренде, а за какие могут устроить «темную»

Новости Татарстана

7 часов назад

Танкист из Татарстана награжден орденом мужества

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

Новости Татарстана

7 часов назад

Столовая казанской школы №169 признана лучшей в стране

Новости Татарстана

8 часов назад

Ильсур Метшин посетил будущую библиотеку в «Салават Купере»
Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань
Новости Казани
13 часов назад

Владимир Путин позвал всех на «Игры будущего» в Казань

Новости Казани

12 часов назад

Под Казанью в массовом ДТП пострадали три человека

Новости Казани

13 часов назад

Стал известен талисман первых «Игр будущего» в Казани в 2024 году

Новости Казани

13 часов назад

В Казани буду судить мужчину по обвинению в смертельной драке на Советской площади
Как избавиться от тотального стресса потратив всего 40 минут в день?
Общество
16 часов назад

Как избавиться от тотального стресса потратив всего 40 минут в день?