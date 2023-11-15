«Теперь запрещено»: в законную силу вступило правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики

Для всех российских собственников квартир, с установленными бытовыми счетчиками, а также для управляющих компаний на высшем законодательном уровне было принято новое правило, сообщил информационно-новостной портал PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов рассказал, что коммунальные службы не имеют никакого права требовать от владельцев квартир документы, подтверждающие проведенную проверку учета бытовых приборов, так как все данные хранятся в едином Росреестре.

В настоящее время некоторые УК продолжают требовать с собственников российских квартир документальное подтверждение того, что счетчики в их домах были проверены соответствующими службами, если же граждане отказываются тратить свое время и лично посещать подразделения коммунальщиков, то сотрудники управляющих компаний угрожают тем, что сумма оплаты за горячую и холодную воду будет рассчитываться по повышенным тарифам.

Такие действия нарушают законы Российской Федерации, заявил юрист. В подтверждение своих слов Максим Иванов привел пример судебного процесса, в котором гражданин России разбирался с коммунальной службой из-за завышенных цен за водоснабжение. Цены же были высоки, так как россиянин отказался приносить подтверждающие проверки приборов бытового учета документы. В ходе разбирательств Верховный суд РФ пришел к выводу, что управляющая компания не права и встал на сторону гражданина, так как все данные необходимые коммунальщикам хранятся в базе Росеестра.