«Теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

Гражданам России сообщили о правиле, подтвержденном на высшем законодательном уровне. Оно касается россиян, у которых в квартирах установлены бытовые счетчики, пишет PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов объяснил, что новое правило относится к ситуациям периодической проверки установленных в квартирах бытовых приборов учета ресурсов. А именно, управляющим домовым компаниям теперь будет запрещено требовать от владельцев квартир подтверждение проверки счетчиков в виде документов: данные о проверках приборов учета хранятся в единой базе Росреестра, откуда их и могут взять коммунальщики.

Дело в том, что большинство управляющих компаний в настоящее время продолжает запрашивать у россиян, владельцев квартир, документы, подтверждающие поверку счетчиков, в противном случае они угрожают тем, что будут насчитывать плату за горячее и холодное водоснабжение по повышенным тарифам.

Однако такие действия со стороны коммунальщиков незаконны, что подтвердила высшая инстанция Российской Федерации: все данные хранятся в соответствующих базах, и гражданам России не нужно подтверждать проверки приборов учета лично, принося документы в отделения УК, рассказал юрист.