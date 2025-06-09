Теперь за картошку на даче выпишут штраф: новое правило уже с 10 июня - люди лишились дара речи из-за нового правила

Привычная для многих практика — продавать с участка излишки урожая, особенно картошку, — теперь может обернуться неприятностями.

За торговлю сельхозпродукцией без регистрации дачникам грозит штраф до 2000 рублей.

Продажа без регистрации — нарушение

Согласно действующему законодательству, реализация овощей и других продуктов с личного приусадебного участка требует государственной регистрации. Это правило касается даже небольших объёмов продукции. Без оформления в реестре сельхозпроизводителей торговля считается незаконной.

Нарушителям грозит административная ответственность — штраф в размере до 2000 рублей. Об этом напоминают юристы и представители Россельхознадзора.

Штраф за использование собственных семян

Отдельное внимание стоит уделить вопросу семян. Если картофель выращивается для продажи из собственных, несертифицированных семян, это также нарушает правила. Такие действия подпадают под статью 10.12 КоАП РФ — «Нарушение правил производства, заготовки, хранения, перевозки, реализации семян сельскохозяйственных растений».

За подобное правонарушение предусмотрен отдельный штраф — до 500 рублей. Таким образом, дачники, решившие подзаработать на излишках урожая, могут получить сразу два административных взыскания.

Как избежать штрафов

Чтобы обезопасить себя, достаточно пройти государственную регистрацию в качестве производителя сельхозпродукции. А для продажи овощей, выращенных из собственного материала, использовать сертифицированные семена.

Специалисты также советуют внимательно изучить местные правила торговли на рынках и ярмарках — в некоторых регионах допускается льготный порядок для личных хозяйств, но с обязательной документацией.