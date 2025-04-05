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Теперь все передавать заново. С 6 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрели полностью

С начала 2025 года в России вступили в силу обн...

kprf-don.ru

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С начала 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила поверки водосчётчиков, которые упростили процедуру и сделали её удобнее для жителей.

Главное изменение — поверка на дому
Теперь больше не нужно снимать счётчик, вести его в лабораторию и потом устанавливать обратно. Специалист приезжает к вам домой, проверяет устройство прямо на месте и сразу же выдаёт официальное заключение о его исправности.

Чем это удобно?
Раньше поверка была настоящим квестом: визит сантехника, демонтаж, транспортировка, ожидание результатов и повторная установка. Всё это занимало время, стоило денег и иногда даже приводило к поломкам или протечкам. Теперь — никаких лишних хлопот.

Почему важно не забывать о поверке?
Если просрочить срок поверки, управляющая компания начнёт начислять плату не по фактическому расходу, а по нормативам. А это почти всегда дороже. Поэтому важно отслеживать межповерочный интервал — он составляет 6 лет и отсчитывается от даты изготовления прибора, а не от его установки.

Как не пропустить нужную дату?

  • Заглядывайте в паспорт устройства

  • Проверяйте данные в личном кабинете управляющей компании

  • Следите за уведомлениями по почте, СМС или email

«Аршин» поможет проверить всё онлайн
Федеральный реестр «Аршин» содержит актуальные сведения о всех поверках. Через «Госуслуги» можно быстро узнать, когда проводилась последняя проверка и когда нужно делать следующую. Это удобно и защищает от мошенников.

Вывод
С новыми правилами поверка стала не только доступнее, но и безопаснее. Главное — не упускать сроки и обращаться только к проверенным специалистам. Так вы избежите лишних расходов и будете уверены в корректности своих счетчиков, пишет progorod59.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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