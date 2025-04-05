Теперь все передавать заново. С 6 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрели полностью

С начала 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила поверки водосчётчиков, которые упростили процедуру и сделали её удобнее для жителей.

Главное изменение — поверка на дому

Теперь больше не нужно снимать счётчик, вести его в лабораторию и потом устанавливать обратно. Специалист приезжает к вам домой, проверяет устройство прямо на месте и сразу же выдаёт официальное заключение о его исправности.

Чем это удобно?

Раньше поверка была настоящим квестом: визит сантехника, демонтаж, транспортировка, ожидание результатов и повторная установка. Всё это занимало время, стоило денег и иногда даже приводило к поломкам или протечкам. Теперь — никаких лишних хлопот.

Почему важно не забывать о поверке?

Если просрочить срок поверки, управляющая компания начнёт начислять плату не по фактическому расходу, а по нормативам. А это почти всегда дороже. Поэтому важно отслеживать межповерочный интервал — он составляет 6 лет и отсчитывается от даты изготовления прибора, а не от его установки.

Как не пропустить нужную дату?

Заглядывайте в паспорт устройства

Проверяйте данные в личном кабинете управляющей компании

Следите за уведомлениями по почте, СМС или email

«Аршин» поможет проверить всё онлайн

Федеральный реестр «Аршин» содержит актуальные сведения о всех поверках. Через «Госуслуги» можно быстро узнать, когда проводилась последняя проверка и когда нужно делать следующую. Это удобно и защищает от мошенников.

Вывод

С новыми правилами поверка стала не только доступнее, но и безопаснее. Главное — не упускать сроки и обращаться только к проверенным специалистам. Так вы избежите лишних расходов и будете уверены в корректности своих счетчиков, пишет progorod59.ru.