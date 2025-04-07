Пассажирка автобуса №46 упала в обморок 2 раза

Девушка находилась у бокового окна, когда неожиданно потеряла сознание. Её успел подхватить молодой человек, находившийся рядом. Студентку усадили, расстегнули куртку, сняли с шеи чокер с шипами и дали попить воды. Однако спустя мгновения она вновь отключилась. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Казань на максималках".

Когда девушка немного пришла в себя, рассказала, что не ела уже два дня.

Пассажиров пересадили в другой автобус, а водитель и кондуктор остались дожидаться приезда скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее мы писали о том, что пьяный татарстанец взломал замок и уснул в чужом доме: дело уже в суде.