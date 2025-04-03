Весной устают даже самые энергичные. По данным психологов, именно в марте-апреле больше всего жалоб на упадок сил и «сонливое настроение». Организм ослаблен после долгой зимы и отсутствия солнца и требует особого внимания — лёгкости, витаминов и чего-то по-настоящему живого. Исправлять ситуацию надо с самого простого — с изменения рациона.

При этом не нужно изобретать кулинарный велосипед. Достаточно заглянуть в продуктовую корзину: сезонные овощи, свежая зелень, фермерские продукты — всё это уже сейчас можно найти в магазинах.

Редакция ProKazan собрала подборку весенних рецептов, которые легко готовить на завтрак, обед или ужин. Минимум усилий — максимум пользы. Да ещё и вкусно!

Овсянка с клубникой и орехами

Ингредиенты:

½ стакана овсяных хлопьев

1 стакан натурального или растительного молока

горсть свежей или замороженной клубники

1 ч. л. мёда

немного грецких орехов

Как готовить:

Доведите молоко до кипения и добавьте овсянку. Варите 5–7 минут на медленном огне. Нарежьте клубнику, орехи слегка подсушите на сковороде. Выложите кашу в тарелку, добавьте клубнику, орехи и полейте мёдом.

Почему это полезно:

Такой завтрак — не просто вкусный, но и заряжает энергией. Овсянка стабилизирует уровень сахара в крови, клубника богата витамином C, мёд помогает проснуться, а орехи насыщают надолго. Главное — всё натуральное и без сахара из пачки.

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Творожные оладьи с мёдом

Ингредиенты:

200 г творога

1 яйцо

2 ст. л. муки

1 ч. л. мёда

щепотка соли

Разрыхлитель или сода – небольшая ложка разрыхлителя теста или 1/2 ч. л. соды

масло для жарки

Как готовить:

В миске разомните творог, добавьте яйцо, муку, мёд и щепотку соли. Тщательно перемешайте — тесто должно получиться густым, но нежным. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте оладьи по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Почему это стоит попробовать:

Такой завтрак согревает не хуже солнечного утра. Творог — отличный источник белка и кальция, а мёд добавляет не только вкус, но и мягкий природный стимул для иммунитета.

Весенний салат с редисом и зеленью

Ингредиенты:

пучок редиса

горсть свежего шпината

2–3 варёных яйца

пучок зелёного лука

2 ст. л. сметаны или йогурта

Как готовить:

Нарежьте редис тонкими кружочками. Яйца очистите и нарежьте дольками. Зелёный лук и шпинат мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, заправьте сметаной или альтернативой на растительной основе.

Почему это полезно:

Редис стимулирует пищеварение, шпинат насыщает витаминами группы B, яйца дают белок, а зелёный лук — это вообще природный антисептик. Такой салат работает как мягкий «детокс» для организма.

Весенние рецепты начинаются с хороших продуктов — а во ВкусВилле их больше, чем кажется.

Зелень, овощи, фермерские яйца, растительные альтернативы молочным продуктам, крупы, орехи, натуральные сладости и даже готовые соусы — в одном месте и на любой вкус.

Крем-суп из зелёного горошка

Ингредиенты:

300 г замороженного зелёного горошка

1 картофелина

1 небольшая луковица

100 мл сливок (или кокосовых сливок для растительной версии)

соль, перец по вкусу

масло для жарки

Как готовить:

Нарежьте лук и картофель. Обжарьте лук до мягкости. Добавьте картофель и зелёный горошек, залейте водой так, чтобы покрывало овощи. Варите до мягкости. Слейте лишнюю воду, измельчите в блендере до состояния крема. Добавьте сливки, доведите до кипения. Посолите, поперчите.

Почему это стоит попробовать:

Зелёный горошек — источник растительного белка и клетчатки, а его яркий вкус отлично сочетается с кремовой текстурой супа. Это блюдо — как объятие в тарелке: мягкое, питательное и весенне-зелёное.

Паста с цукини и сыром фета

Ингредиенты:

150 г цельнозерновой пасты

1 небольшой цукини

50 г сыра фета

1 ст. л. оливкового масла

соль, перец, сушёный орегано по вкусу

Как готовить:

Отварите пасту до состояния аль денте. Пока она варится, нарежьте цукини тонкими кружочками и обжарьте на оливковом масле до золотистости. Смешайте пасту с цукини, добавьте кусочки феты, приправьте специями и аккуратно перемешайте.

Почему стоит попробовать:

Цукини — кладезь клетчатки и антиоксидантов, фета добавляет белок и пикантность, а цельнозерновая паста надолго дает чувство сытости. Этот ужин — лёгкий, сбалансированный и по-настоящему весенний.

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Запечённая рыба с овощами

Ингредиенты:

1 филе белой рыбы (например, трески или хека)

1 морковь

Горсть брокколи

2 кружочка лимона

Соль, перец, сушёный чеснок или прованские травы

Как готовить:

Нарежьте морковь тонкими полосками, брокколи разберите на соцветия. Выложите овощи на противень, сверху — рыбу. Посолите, приправьте, добавьте ломтики лимона. Запекайте в духовке при 180°C 20–25 минут.

Почему это вкусно и полезно:

Рыба — это легкоусвояемый белок и полезные жирные кислоты, а запекание сохраняет максимум пользы. Добавьте сюда яркие овощи — и получите ужин, который насытит, но не перегрузит.

Весна — лучшее время, чтобы пересобрать своё меню: добавить свежести, облегчить рацион и просто полюбить еду заново. Все эти рецепты не требуют кулинарного образования — они просты, понятны и легко вписываются даже в самый загруженный день.

Экспериментируйте, пробуйте новые сочетания, добавляйте любимые специи и находите свои вкусы. А продукты для этого — всегда под рукой во ВкусВилле: натуральные, сезонные, без лишнего.

Пусть еда этой весной будет лёгкой, как воздух, и вкусной, как жизнь на солнышке!