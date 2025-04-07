Пьяный татарстанец взломал замок и уснул в чужом доме: дело уже в суде

В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего жителя Агрыза. Мужчине предъявлено обвинение по статье 139 УК РФ, касающейся незаконного проникновения в жилище.

По информации следствия, инцидент произошёл 28 сентября 2024 года в селе Малый Ошняк Рыбно-Слободского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина подошёл к дому, дернул навесной замок на двери, сорвал его и зашёл внутрь, не получив согласия владельца. Оказавшись в чужом жилище, он лёг на пол и заснул.

Свою вину обвиняемый признал полностью. В качестве меры принуждения ему назначено обязательство являться по вызову следственных органов.

Материалы дела переданы в суд, где оно будет рассмотрено по существу.