Пьяный татарстанец взломал замок и уснул в чужом доме: дело уже в суде
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В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего жителя Агрыза. Мужчине предъявлено обвинение по статье 139 УК РФ, касающейся незаконного проникновения в жилище.
По информации следствия, инцидент произошёл 28 сентября 2024 года в селе Малый Ошняк Рыбно-Слободского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина подошёл к дому, дернул навесной замок на двери, сорвал его и зашёл внутрь, не получив согласия владельца. Оказавшись в чужом жилище, он лёг на пол и заснул.
Свою вину обвиняемый признал полностью. В качестве меры принуждения ему назначено обязательство являться по вызову следственных органов.
Материалы дела переданы в суд, где оно будет рассмотрено по существу.
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