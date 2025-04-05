Глава СК потребовал доклад о деле жестокого убийства пятилетнего мальчика в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал полный доклад по расследованию трагедии, произошедшей 4 апреля в Казани. В одной из квартир нашли тело пятилетнего мальчика с многочисленными колото-резаными ранами, сообщили в СК РФ.

По версии следствия, к гибели ребёнка причастна его мать — 27-летняя женщина. Предполагается, что в момент нападения она находилась в неадекватном состоянии и нанесла сыну множественные удары острым предметом по жизненно важным органам.

Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемая задержана, решается вопрос о мере пресечения.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Татарстану Владимиру Липскому лично отчитаться о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.