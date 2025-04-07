Археологи объяснили причину смерти открывателей гробницы Тутанхамона

Исследователи, занимающиеся изучением истории Древнего Египта, дали научное объяснение легенде о так называемом проклятии, якобы обрушившемся на тех, кто участвовал в открытии гробницы.

После того как археологи вскрыли древнее захоронение, в течение нескольких лет начали умирать участники экспедиции. Некоторые из смертей казались общественности загадочными, что породило массу слухов о мистическом проклятии.

Руководил раскопками британец Говард Картер, который также скончался спустя время. Однако современные учёные считают, что гибель участников была вызвана не сверхъестественными силами, а реальной угрозой — так называемой «пещерной болезнью».

Причиной, как предполагают эксперты, стал грибок Aspergillus, обнаруженный внутри гробницы. Патогенные споры могли попасть в лёгкие и вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Анализ смертей других участников экспедиции также указывает на возможную роль этого грибка. В итоге специалисты пришли к выводу: никакого проклятия не было, а трагедии объясняются биологическим воздействием опасных микроорганизмов, пишет Кулик.