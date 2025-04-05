Загадочные каменные артефакты в Крыму не дают покоя ученым

Археологи из Института археологии РАН продолжают изучать необычные каменные предметы, найденные на территории древнего поселения Полянка. Эти находки вызывают немалый интерес, ведь их назначение до сих пор остаётся неясным, сообщает журнал «Родина».

На сегодняшний день обнаружено около 15 артефактов разной формы: диски, цилиндры, усечённые конусы и кубовидные изделия. Они выполнены из различных пород — от известняка и туфа до базальта и диорита. Поверхность предметов гладкая, что говорит о высоком качестве обработки и внимании к деталям при их изготовлении.

Изначально исследователи предполагали, что это могли быть крышки или пробки для амфор. Но более детальный анализ показал, что по своим параметрам эти камни не соответствуют таким изделиям. Сейчас наиболее вероятной считается версия, что находки могли использоваться как каменные гири — измерительные единицы веса.

Археолог Александр Масленников подчеркивает уникальность находок: каменные гири — редкость для античных поселений. Он рассказал, что за десятилетия работы находил лишь несколько подобных экземпляров, и все они были из свинца. По его словам, «камни Полянки» — исключение и представляют особую ценность для изучения быта древних народов.

На этом месте раньше уже находили различные предметы: грузила для рыболовных сетей, зернотерки, ступы, части топоров, наконечники стрел и другие каменные и кремневые орудия. Все они хранятся в Восточно-Крымском музее-заповеднике в Керчи и доступны для специалистов. Учёные надеются, что дальнейшие раскопки помогут пролить свет на неизвестные стороны жизни древнего поселения.