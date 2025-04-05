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Определились с датой открытия спортивной школы Загитовой в Казани

В Казани продолжается работа над созданием спор...

фото: Кирилл Поверинов / 76.RU

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В Казани продолжается работа над созданием спортивной школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Как сообщили в Минспорта Татарстана, проект учреждения практически завершён — сейчас определяется форма собственности будущей школы.

В министерстве также отметили, что на данный момент ведутся расчёты стоимости и нагрузки на инженерные сети. Пока участие частных инвесторов в проекте не предусмотрено.

Изначально школу планировали открыть в прошлом году, но из-за доработки фасада сроки сдвинулись. Власти называют проект «уникальным» именно благодаря нестандартному архитектурному решению. Открытие спортивной школы ожидается до конца текущего года.

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