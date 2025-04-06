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Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

Человечество готовится к покорению Марса — как ...

фото: «Новая Наука»

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Человечество готовится к покорению Марса — как с помощью роботов, так и в будущем с пилотируемыми миссиями. Цель — понять, сможет ли эта планета стать вторым домом для людей. Чтобы сделать Марс пригодным для жизни, нужно обеспечить доступ к воде, строительным материалам, современным технологиям и создать замкнутые экосистемы.

В долгосрочной перспективе учёные рассматривают терраформирование — постепенное изменение климата и атмосферы Марса, чтобы люди могли жить там без скафандров. И в этом направлении появился новый, многообещающий метод.

На научной конференции 2025 года группа международных исследователей под руководством Эдвина Кайта из Чикагского университета предложила использовать графеновые и алюминиевые наноаэрозоли для ускоренного нагрева атмосферы Марса. Эти вещества эффективно поглощают солнечное тепло и могут помочь повысить температуру планеты.

Процесс терраформирования включает три основных этапа:

  1. Нагрев атмосферы — для запуска изменений.

  2. Повышение плотности воздуха — за счёт выделения углекислого газа из полярных шапок.

  3. Таяние льдов — чтобы на поверхности появилась жидкая вода.

С повышением температуры замороженный углекислый газ начнёт испаряться, создавая парниковый эффект. Если давление достигнет 300 миллибар, люди смогут находиться на поверхности без скафандра (но всё ещё потребуется дыхательная маска и тёплая одежда).

Ранее предлагались другие варианты нагрева: от распыления тёмных веществ на лёд до использования парниковых газов или даже доставки углекислого газа с Венеры. Но все они слишком сложны и затратны. А новый подход с наноаэрозолями выглядит более реальным и достижимым.

Хотя идея ещё требует проверок, это может стать первым шагом к превращению Марса в обитаемую планету.

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