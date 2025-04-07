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Женщина оказалась в СИЗО после страшного пожара в многоэтажке в Челнах

На суде женщина заявила, что не ожидала столь с...

pixabay.com

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Согласно материалам следствия, 31-летняя женщина, будучи пьяной, оказалась заперта в съёмной квартире мужем. Чтобы заставить его вернуться и открыть дверь, она подожгла вход и записала видео, которое тут же отправила супругу.

Её план сработал — мужчина приехал и открыл дверь, но было уже поздно: пламя охватило 24 квадратных метра, а подъезд заполнился густым дымом. В это время парень и девушка, жившие этажом выше, в попытке спастись выпрыгнули из окна и получили серьёзные травмы.

На суде женщина заявила, что не ожидала столь серьёзных последствий своего поступка. До 3 июня она останется под арестом в СИЗО, пишет "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что 9 подростков 14–15 лет толпой набросились на сверстницу в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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