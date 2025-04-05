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В Татарстане раньше времени проснулись змеи

Из-за тёплой весны в Татарстане раньше срока на...

Фотограф: Donald Tong: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/23817/

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Из-за тёплой весны в Татарстане раньше срока начали выходить из спячки змеи. Жители республики уже делятся в соцсетях снимками гадюк, которые греются на солнце. Эксперты предупреждают: подходить к ним и тем более брать в руки не стоит — отличить ядовитую змею от безвредной может не каждый.

Фотограф Павел Особливый 3 апреля заметил сразу 12 гадюк за спорткомплексом «Батыр» в Нижнекамске. По словам биолога Ильдара Хайрутдинова, обычно змеи выходят из спячки в середине или конце апреля, но в этом году ужей в Казани и Зеленодольске видели уже 31 марта.

В Татарстане обитают четыре вида змей: уж и медянка — безопасны, а обыкновенная и степная гадюки — ядовиты. Все виды, кроме ужа, занесены в Красную книгу. Отличить их можно по окраске: у ужа на голове есть светлые пятна, гадюки чаще чёрные или коричневые с зигзагом на спине.

Хайрутдинов подчёркивает: если змею не трогать, она не нападёт. Если же апрель окажется холодным, то рано проснувшиеся змеи могут не успеть вернуться в укрытия и погибнут.

Главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина советует в лесу надевать закрытую обувь и быть внимательнее. В случае укуса:

  • не трогать рану руками,

  • не накладывать жгут,

  • обездвижить пострадавшую конечность,

  • приложить стерильную салфетку,

  • принять антигистамин,

  • пить воду и как можно быстрее обратиться в больницу.

Антигадючную сыворотку вводить самостоятельно запрещено — это может вызвать сильную аллергию. Все укушенные госпитализируются, особенно дети, у которых яд распространяется быстрее.

Специалист заповедника Алексей Павлов, которого кусали гадюки, говорит, что ощущения крайне неприятные — боль, тошнота, слабость. Он также просит не приближаться к змеям: даже если они выглядят вялыми, от тепла рук быстро «оживают» и могут укусить.

Павлов добавил, что змеи в природе сталкиваются с множеством опасностей — от кабанов до домашних кошек. Поэтому важно относиться к ним с осторожностью, но без агрессии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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