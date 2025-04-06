В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

В Казани выставили на продажу уникальную монету номиналом один рубль, выпущенную в 1727 году. Продавец оценил её стоимость в 10 миллионов рублей.

Согласно объявлению, на аверсе изображён портрет императора Петра II, а на реверсе — четыре пересекающихся буквы «п» и короны. Продавец утверждает, что эта монета полностью соответствует описанию редкого пробного рубля, сделанного нумизматом Рандольфом Зандером.

Во время недолгого правления Петра II было отчеканено лишь небольшое количество пробных монет. Известны два их варианта — с монограммой и с орлом на оборотной стороне. У варианта с монограммой существует несколько разновидностей серебряного рубля 1727 года.