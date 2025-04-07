Преступники разработали новый способ обмана россиян

На этот раз они начали рассылать сообщения о фиктивной смене телефонного кода — с 499 на 495, используя это как повод для сбора личных данных и выманивания денег.

Одним из пострадавших стал 82-летний мужчина. Ему позвонили люди, представившиеся сотрудниками компании по установке оборудования. Под этим предлогом они выведали его паспортные данные, а затем, выдав себя за работников ФСБ, убедили его перевести крупную сумму якобы для защиты от подозрительных переводов. В результате пенсионер отдал более миллиона рублей, а получил в ответ поддельные банковские бумаги.

Такие схемы особенно опасны для пожилых, которые не всегда могут вовремя понять, что речь идёт о мошенничестве. Специалисты напоминают: официальные организации никогда не запрашивают деньги по телефону и не отправляют курьеров для получения наличных.

Чтобы защититься, важно проявлять осторожность, проверять всю поступающую информацию и не доверять незнакомым людям, даже если они говорят уверенно и представляются официальными лицами. Заботьтесь о себе и близких — будьте начеку, пишет Про Город Пермь.