Ученые ошиблись: новый океан в Африке появится гораздо быстрее

Учёные зафиксировали ускорение процесса разделения Африканского континента. Тектонические плиты расходятся, образуя крупные трещины в земной коре. Эти разломы могут стать основой нового океана, который начнёт формироваться прямо в сердце Африки.

Геолог Синтия Эбингер отмечает, что на образование океана может уйти около одного миллиона лет, что значительно быстрее прежних оценок. Если сейсмическая активность усилится, процесс может идти ещё быстрее.

Такое изменение в геологии способно кардинально изменить ландшафт континента, повлиять на климат, природу и экосистемы, как в самой Африке, так и за её пределами.

Для учёных это уникальный шанс наблюдать тектонические сдвиги в реальном времени. Эти данные помогут лучше понять, как развивается земная кора, и позволят заранее оценить возможные последствия таких изменений для окружающей среды.

Продолжение исследований поможет точнее предсказать, когда появится новый океан и как он скажется на планете в будущем.