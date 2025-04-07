Ученые нашли предмет, который похож на золотое яйцо

Учёные из американского агентства NOAA сделали неожиданное открытие на дне Тихого океана неподалёку от Аляски — там на глубине около 3300 метров был найден таинственный объект, напоминающий яйцо с блестящей золотистой поверхностью. Находка вызвала у специалистов массу вопросов, особенно из-за необычного цвета и отверстия в центре.

Предмет был зафиксирован подводным исследовательским аппаратом рядом с потухшим вулканом. Его оболочка оказалась гладкой и хрупкой, что ещё больше усилило интерес к находке. В центральной части объекта учёные обнаружили отверстие, происхождение которого пока остаётся неясным. По одной из версий, его мог оставить морской хищник, по другой — это след появления неизвестного существа, которое ранее находилось внутри.

Один из исследователей с юмором заметил, что надеется не увидеть, как из этой загадочной оболочки вдруг появится кто-то — по его словам, ситуация напоминала кадр из фильма ужасов.

Мнения учёных о природе объекта разделились. Часть специалистов считает, что он может быть органического происхождения. Другие уверены, что речь идёт об образовании из природных минералов, таких как пирит или сульфид железа, которые могли сформироваться вблизи вулканической активности.

Чтобы выяснить, что именно представляет собой находка, её направили на лабораторные исследования, включая ДНК-анализ, пишет Кулик.