9 подростков 14–15 лет толпой набросились на сверстницу в Казани
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По предварительной информации, на подростка напала группа из девяти сверстников — пятеро девочек и четверо мальчиков в возрасте 14–15 лет. Девочку увели со двора в сторону лесополосы, где одна из её знакомых начала её избивать, пока остальные просто наблюдали.
Пострадавшей нанесли травмы лица, разбили очки. Ей удалось вырваться и добежать до ближайшего кафе на Фермском шоссе, где она дождалась приезда полиции. Всех участников инцидента задержали, позже их передали родителям, пишет Mash Iptash.
Ранее мы писали о том, что 15-летний подросток попытался скрыться от полиции на Ладе.
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