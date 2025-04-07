9 подростков 14–15 лет толпой набросились на сверстницу в Казани

По предварительной информации, на подростка напала группа из девяти сверстников — пятеро девочек и четверо мальчиков в возрасте 14–15 лет. Девочку увели со двора в сторону лесополосы, где одна из её знакомых начала её избивать, пока остальные просто наблюдали.

Пострадавшей нанесли травмы лица, разбили очки. Ей удалось вырваться и добежать до ближайшего кафе на Фермском шоссе, где она дождалась приезда полиции. Всех участников инцидента задержали, позже их передали родителям, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что 15-летний подросток попытался скрыться от полиции на Ладе.