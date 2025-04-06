Премьера «Батя 2. Дед» в Казани: Илья Учитель о том, как любовь и воспоминания формируют фильм

«Батя 2. Дед» в Казани: Как продолжение фильма затронет самые глубокие эмоции казанцев

«Батя 2. Дед» — долгожданное продолжение, которое обещает взорвать зрителей новой волной эмоций. Если первая часть фильма заставляла смеяться до слёз и погружала в мир ностальгии, то во второй части история об отцовских ошибках и семейных связях станет ещё более глубокой и трогательной. В центре внимания — не только дедушки и внуки, но и важные уроки любви, прощения и мудрости, которые передаются через поколения. Что нас ждёт на экранах в Казани? Мы встретились с режиссёром Ильёй Учителем, чтобы узнать, что скрывается за кульминацией этого фильма и чем он поразит зрителей в этот раз.

Автор фото: Про город

Эмоции в «Батя 2: Дед» — на что делать акцент?

«Батя 2: Дед» продолжает затронутую в первой части тему семейных отношений, но на этот раз внимание смещается к более глубоким и чувственным вопросам. Главная идея второй части — не только воспоминания о прошлом и ностальгия, но и любовь как основная движущая сила. Илья Учитель подчеркивает, что акцент будет сделан на взаимоотношениях между поколениями, в первую очередь — между дедушкой и внуком.

«Дедушка пытается исправить ошибки, сделанные с его сыном, и, возможно, он воспитывает внука иначе, с какой-то поправкой, но его любовь и забота остаются теми же», — поясняет режиссёр.

Зрители увидят, как дед передаёт важнейшие жизненные уроки своему внуку: о том, как обращаться с женщинами, о настоящем мужском достоинстве и важности уважения. Этот фильм — о том, как старшее поколение помогает младшему становиться лучше.

Автор фото: пресс-служба Централ Партнершип

Черно-белая сцена: погружение в атмосферу 50-х

Одним из самых сложных и захватывающих моментов на съёмочной площадке стала работа над черно-белой частью фильма, которая рассказывает историю молодого дедушки. Этот эпизод был снят в стиле 50-х годов, что добавляет фильму особый шарм и атмосферу того времени. Для этого режиссёр с командой воссоздавали эффект старинных камер и освещения, характерное для того времени.

«Мы пытались воссоздать именно те особенности, которые были присущи кино 50-х, и это оказалось настоящим вызовом. Это не только технически сложно, но и интересно, потому что ты понимаешь, как много деталей, которые мы сегодня не замечаем, влияли на восприятие зрителя», — делится Илья Учитель.

Личные воспоминания и вдохновение

Фильм не был бы таким искренним без личных историй и воспоминаний, которые нашли отражение в его сюжете. Илья Учитель и его команда обсуждали, как их собственные дедушки воспитывали их в детстве, и эти моменты были перенесены на экран. Это позволяет зрителю почувствовать не только сценарные, но и настоящие переживания тех, кто создавал эту картину.

«Многие сцены, особенно те, которые касаются отношений с дедушкой, — это отголоски наших собственных воспоминаний, того, как нас воспитывали наши деды. В этом фильме мы с любовью передаем это наследие, чтобы зрители почувствовали искренность», — отметил режиссёр.

Автор фото: пресс-служба Централ Партнершип

Вдохновение и уникальность

На вопрос о том, какие фильмы вдохновляли его и команду на создание "Бати 2", Илья Учитель ответил, что они не стремились следовать чьим-то примерам. Вдохновение, по словам режиссёра, исходит от стремления создать что-то уникальное, что выделялось бы на фоне других картин. В процессе работы команда ориентировалась на технические особенности старинного кино, чтобы воспроизвести атмосферу прошлого.

«Мы не копировали чужие работы. Наша цель была создать что-то свое, особенное, чтобы этот фильм действительно отличался от всех остальных и оставил свой след», — говорит Илья.

Будущее отечественного кино

В заключение, режиссёр поделился своим мнением о будущем отечественного кинематографа. По его словам, российское кино уверенно движется вперед, и он видит большой потенциал в дальнейшем развитии. Несмотря на рост числа фильмов, Илья надеется, что в будущем будут выходить картины, которые не только радуют зрителей, но и вызывают глубокие размышления.

«Хочется, чтобы отечественное кино становилось всё более разнообразным. Мы, конечно, рады, что снимаются комедии и сказки, но для нас важно, чтобы также развивались драмеди, триллеры и другие жанры. Чтобы фильмы могли не только развлекать, но и глубоко затрагивать зрителей», — заключает режиссёр.

«Батя 2: Дед» — это не просто продолжение успешной комедии, это фильм, который заставит зрителей задуматься, почувствовать и пережить все те эмоции, которые переполняют отношения между поколениями.

12+