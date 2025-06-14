Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь все будет по-другому: с 16 июня жители будут передавать показания по счетчикам за воду по новым правилам

Поверка счетчиков воды стала значительно проще ...

re-st.ru

Подписаться на Дзен.канал

Поверка счетчиков воды стала значительно проще и выгоднее благодаря внедрению современных технологий и изменению законодательства.

В 2020 году с принятием Федерального закона № 102-ФЗ появилась возможность проводить поверку прямо на месте установки устройства, без необходимости его снятия и транспортировки в лабораторию.

Поверка на месте установки экономит ваше время и деньги, поскольку занимает всего несколько минут, устраняя затраты на демонтаж, установку и транспортировку. Вы сами выбираете удобное время для визита специалиста, а риск повреждения прибора минимален, что способствует продлению его срока службы.

Процесс прост: выберите аккредитованную компанию с соответствующей лицензией, запишитесь на удобное время, и специалист приедет для проведения поверки без снятия устройства. После этого вы получите официальный акт, подтверждающий выполнение процедуры.

Регулярная поверка важна для точного учёта потребляемой воды и экономии средств. Пропуск поверки может привести к начислению платы по среднему потреблению или по нормативу с повышающим коэффициентом, что увеличивает ваши расходы.

Чтобы процедура прошла без проблем, заранее узнайте дату следующей поверки, обеспечьте свободный доступ к счетчику и храните акт поверки в качестве доказательства правильного учёта.

Поверка счетчиков воды на дому — это современный сервис, который исключает лишние заботы и даёт уверенность в точности учёта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

день назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

мероприятия в электростали на эти выходные

Не у нас

день назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Интересное в Казани

3 дня назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

бурение скважин цена в Уфе

Не у нас

день назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Не у нас

16 часов назад

Google прекращает поддержку важной технологии

Не у нас

день назад

Священнослужители объяснили правильные традиции поминовения усопших

Не у нас

16 часов назад

В Красной Поляне туристы встретили горную козу

Не у нас

5 часов назад

Учёные Гарварда раскрыли диету, защищающую от рака поджелудочной железы
Новости Казани
день назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Не у нас

5 часов назад

Учёные Гарварда раскрыли диету, защищающую от рака поджелудочной железы

Интересное в Казани

день назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

Не у нас

5 часов назад

Отец Николай объяснил знамения конца света по Библии

Новости Татарстана

5 часов назад

Рустам Минниханов посетил XXV Федеральный сабантуй в Якутске
Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-ле...
Лонгриды
2 дня назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане ограничили скорость мобильного интернета

Не у нас

5 часов назад

Теологи назвали возможную дату конца света и второго пришествия Христа

Не у нас

6 часов назад

Стивен Станко будет казнен в Южной Каролине
Интересное в Казани
4 дня назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории