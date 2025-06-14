Теперь все будет по-другому: с 16 июня жители будут передавать показания по счетчикам за воду по новым правилам

Поверка счетчиков воды стала значительно проще и выгоднее благодаря внедрению современных технологий и изменению законодательства.

В 2020 году с принятием Федерального закона № 102-ФЗ появилась возможность проводить поверку прямо на месте установки устройства, без необходимости его снятия и транспортировки в лабораторию.

Поверка на месте установки экономит ваше время и деньги, поскольку занимает всего несколько минут, устраняя затраты на демонтаж, установку и транспортировку. Вы сами выбираете удобное время для визита специалиста, а риск повреждения прибора минимален, что способствует продлению его срока службы.

Процесс прост: выберите аккредитованную компанию с соответствующей лицензией, запишитесь на удобное время, и специалист приедет для проведения поверки без снятия устройства. После этого вы получите официальный акт, подтверждающий выполнение процедуры.

Регулярная поверка важна для точного учёта потребляемой воды и экономии средств. Пропуск поверки может привести к начислению платы по среднему потреблению или по нормативу с повышающим коэффициентом, что увеличивает ваши расходы.

Чтобы процедура прошла без проблем, заранее узнайте дату следующей поверки, обеспечьте свободный доступ к счетчику и храните акт поверки в качестве доказательства правильного учёта.

Поверка счетчиков воды на дому — это современный сервис, который исключает лишние заботы и даёт уверенность в точности учёта.