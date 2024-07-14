Теперь станет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз в июле
osnmedia.ru
В России вступили в силу новые льготы для лиц старше 70 лет, как объявила пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Введение этих мер призвано улучшить финансовое положение старшего поколения, но оно сопряжено с определёнными ограничениями.
Одним из значительных изменений является увеличение размера фиксированной добавки к пенсии, которая теперь удваивается для пенсионеров от 70 лет и старше. Это мера позволит облегчить финансовое бремя многих пожилых, особенно тех, кто перешагнул порог в 80 и 90 лет.
Для претендования на эти льготы, как отмечает Киреева, необходимо соответствие определённым критериям. Помощь предоставляется преимущественно одиноким пенсионерам или семьям, в которых большинство членов не работает. Существует также норма, которая регулирует размер льгот в зависимости от площади жилья. Например, в столице этот параметр равен 33 квадратным метрам на одного человека. Пенсионеры, проживающие в пространствах, превышающих этот стандарт, должны будут внести доплату за излишки.
Эти нововведения направлены на поддержку пожилых граждан, однако требуют от них внимания к условиям предоставления льгот, чтобы полноценно воспользоваться предлагаемыми преимуществами.
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