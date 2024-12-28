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«Теперь служить будут два года»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев сказал, как найти новых солдат в России

Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева об...

dzen.ru

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Депутат Госдумы России и военачальник Андрей Гурулев выступил с предложением увеличить срок срочной службы в армии с одного года до двух.

В рамках своих высказываний в telegram-канале, Гурулев обозначил, что текущая продолжительность службы не позволяет должным образом подготовить мобилизационный ресурс страны.

Проблема качества подготовки

Гурулев подчеркнул, что однолетняя служба оказывается недостаточной для эффективной подготовки солдат, что снижает общее качество боевой готовности армии. По его мнению, расширение срока позволит лучше подготовить призывников к выполнению задач, стоящих перед современными вооруженными силами.

Усиление пограничной безопасности

Одной из ключевых причин, по которой Гурулев считает необходимым увеличение срока службы, является необходимость усиления пограничной безопасности. Депутат указывает на текущую «неэффективность» пограничных войск, подчеркивая, что более длительная подготовка позволит создать сильную и современную систему пограничной службы.

Вопросы и вызовы

Предложение Гурулева, безусловно, вызовет дискуссии как среди военных, так и в обществе. Увеличение срока службы касается не только военной эффективности, но и социальных, психологических и экономических аспектов жизни призывников и их семей.

Вопросы, связанные с переходом на двухлетнюю службу, потребуют тщательного анализа и подхода, учитывающего все стороны вопроса.

Инициатива Андрея Гурулева о двухлетней срочной службе в армии открывает диалог о необходимости реформ в военной подготовке и пограничной безопасности России. Это предложение поднимает важные вопросы о том, какие именно изменения нужны российской армии для поддержания и усиления её боевой готовности в современных условиях.

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