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«Теперь придется продать квартиру для оплаты коммунальных услуг»: депутаты ошарашили пенсионеров новым решением по ЖКХ

Высокие коммунальные платежи продолжают вызыват...

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Во время встречи с жителями Саранска заместителю председателя Государственного собрания Мордовии Сергею Вдовину задали вопрос, волнующий многих — как пенсионеру справляться с ростом коммунальных платежей.

Одна из жительниц рассказала, что её мать живёт в четырёхкомнатной квартире и с трудом оплачивает ЖКУ. Женщина возмутилась тем, что суммы в квитанциях становятся всё более неподъёмными.

В ответ на это Сергей Вдовин предложил радикальное решение — продать крупную квартиру и переехать в жильё поменьше. По его словам, это поможет снизить расходы на коммунальные услуги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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