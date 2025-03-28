«Теперь придется продать квартиру для оплаты коммунальных услуг»: депутаты ошарашили пенсионеров новым решением по ЖКХ

Во время встречи с жителями Саранска заместителю председателя Государственного собрания Мордовии Сергею Вдовину задали вопрос, волнующий многих — как пенсионеру справляться с ростом коммунальных платежей.

Одна из жительниц рассказала, что её мать живёт в четырёхкомнатной квартире и с трудом оплачивает ЖКУ. Женщина возмутилась тем, что суммы в квитанциях становятся всё более неподъёмными.

В ответ на это Сергей Вдовин предложил радикальное решение — продать крупную квартиру и переехать в жильё поменьше. По его словам, это поможет снизить расходы на коммунальные услуги.

