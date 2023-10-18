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«Теперь под запретом»: новые правила для всех, у кого есть квартира, дом или дача

«Теперь под запретом»: новые правила для всех, у кого есть квартира, дом или дача

na-dache.pro

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В Российской Федерации начало действовать новое правило для граждан, которые владеют квартирами, частными домами и дачами, а также участками земли.

Специалист и эксперт по юридических вопросам Ирина Сивакова сообщила россиянам, что власти РФ приняли решение ввести дополнительные правила, касаемые недвижимого имущества, которые значительно обезопасят собственников от злоумышленников.

Нововведение заключается в праве на запрет сделок с недвижимостью. Другими словами, новое право не позволяет передавать права собственности на недвижимость без непосредственного участия владельца в процессе. Даже если у участников сделки на руках есть доверенность от собственника, а его самого при этом действии нет, то передача прав собственности не состоится.

Важно добавить, что запрет на сделки с недвижимостью вступит в силу, только после подачи заявления на Госуслугах.

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