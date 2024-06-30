Теперь под полным запретом: одно из самых популярное растений у дачников больше нельзя выращивать

Российские садоводы узнали о новых правилах в отношении озеленения своих дачных участок. Предупреждение озвучил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он заявил, что теперь необходимо особенно внимательно подходить к выбору растений для посадки. Основной проблемой стала ипомея трехцветная, которая также известна как вьюнок. Она попадает под действие новых ограничений.

Чаще всего ипомея трехцветную используют для украшения оград и заборов на дачах. Но теперь это станет невозможным, так как ее внесли в список растений, запрещенных к культивированию. Причина этому - содержание в семенах вьюнка веществ, содержащих наркотические и галлюциногенные свойства.

Сергей Гаврилов отметил, что дачники могут столкнуться даже с уголовной ответственностью, если на участке будет обнаружено больше ста экземпляров. Всего три грамма семян ипомея трехцветной уже могут стать основание для привлечения к ответственности.

В законодательстве нет различий между целенаправленным выращиванием и случайным произрастанием растения. Если участок будет им заражен, дачнику необходимо применить меры по ликвидации зарослей, чтобы избежать уголовных санкций.

Ипомея трехцветная является желанным украшением многих участок из-за ярких воронковидных цветов, но теперь в России ее выращивать никому нельзя. Садоводам порекомендовали обратить внимание на другие декоративные растения, которые не входят в список запрещенных.