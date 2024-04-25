Теперь он откроет ту дверь: Киркоров выступит в Кремле - все забыли про «голую» вечеринку?

После широко обсуждаемого участия в скандальной «голой вечеринке», которую организовала блогер и телеведущая Настя Ивлеева, Филипп Киркоров готовится к возвращению на большую сцену.

Певец, который заявил о своей невиновности в скандальных событиях и незамедлительно покинул мероприятие, в последующем посетил Донбасс, выступая перед ранеными солдатами.

Теперь Киркоров планирует свое первое после скандала выступление, которое состоится в Кремле в рамках концерта, посвященного 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). На этом мероприятии артист представит композицию «Полетели», которая станет его возможностью не только вернуться на музыкальную арену, но и попытаться восстановить свою репутацию.

Концерт также украсят выступления таких знаменитостей, как Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин и многие другие. Однако не все россияне одобряют возвращение Киркорова на столь значимую площадку, выражая свое недовольство его участием.

Это выступление станет испытанием для Киркорова, предоставляя ему шанс не только очистить свое имя, но и подтвердить свою роль в культурной жизни страны. Насколько успешным окажется его выступление, будет зависеть от реакции публики и критиков, следящих за каждым его шагом после скандала.