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Теперь не за наличные и не по карте уже с 26 августа: новый способ оплаты вызвал много вопросов у пассажиров

В Санкт-Петербурге наблюдается усиление конкуре...

darminaopel.ru

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В Санкт-Петербурге наблюдается усиление конкуренции в сфере общественного транспорта, что привело к расширению ассортимента доступных способов оплаты проезда. Это нововведение упрощает использование транспортных услуг, хотя и может вызывать недоумение у пользователей из-за многообразия тарифов.

Теперь горожане могут производить оплату проезда с помощью обычных инструментов: карты "Мир", "Подорожник" или "Единой карты петербужца", а также и другими. При этом важном помнить, что для каждой из них представлен свой тариф. Такой подход, конечно, может усложнить выбор.

Самый дешевый проезд по карте ЕКП - 42 рубля. А приложение и вовсе дает возможность снизить её до 40 рублей. При оплате картами "Мир" и "Подорожник" сэкономить не получится - проезд будет стоить 44 рубля.

Власти культурной столицы также задумываются и о внедрении оплаты, используя систему быстрых платежей и приложение на смартфоне. Это позволит значительно упростить процессы. Как считает Илья Резников, который является специалистом по транспортным системам, большой выбор способов оплаты позволит не только сделать более удобным этот процесс, но и значительно сократит неофициальные платежи и сделает систему максимально прозрачной.

Остается открытым вопрос о том, кто компенсирует разницу в стоимости разных тарифов. Некоторые эксперты предполагают, что специальные соглашения между городом и финансовыми институтами могут влиять на установление тарифов. Согласно источнику из администрации Смольного, скидки на проезд, предоставляемые при оплате банковскими картами, компенсируются платежной системой «Мир».

Представители ЕКП уточнили, что размер скидок и тарифы зависят от вида используемого транспорта, и город вместе с оператором платежной системы «Мир» частично финансируют стоимость проезда. Сроки действия текущих тарифов неопределенны и будут зависеть от будущих договоренностей и изменений в управлении городом.

Таким образом, благодаря разнообразию способов оплаты, жители Петербурга получают возможность выбирать наиболее удобный и выгодный вариант для своих ежедневных поездок на общественном транспорте, несмотря на возможные начальные сложности в понимании различий в тарифах.

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