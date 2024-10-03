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Теперь известны подробности последних минут жизни Игоря Талькова

В Санкт-Петербурге проходит заочный процесс над...

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В Санкт-Петербурге проходит заочный процесс над Валерием Шляфманом, бывшим директором известного певца Игоря Талькова. Шляфман обвиняется в его убийстве, произошедшем более 30 лет назад, в 1991 году. С тех пор обвиняемый находится в Израиле, куда он уехал сразу после трагедии.

На одном из последних заседаний суда допрашивался экс-сотрудник ОМОНа Николай Шекунов, который тогда дежурил в спорткомплексе "Юбилейный". Он стал свидетелем предшествующих убийству событий. Шекунов описал ситуацию как напряжённую: группа людей, включая Талькова, оживлённо спорила в коридоре. Однако такие споры были не редкостью на массовых мероприятиях и не предвещали беды. Ситуация обострилась, когда охранник отвлекся на прогон девушек, пытавшихся пройти через служебный вход. Вернувшись, он услышал крики и выстрелы. Прибыв на место, Шекунов обнаружил драку и пытался разнять участников, но вскоре оказался ослеплён слезоточивым газом.

По версии следствия, конфликт разгорелся из-за выступления певицы Азизы. Её охранник и бойфренд Игорь Малахов попытался договориться с Шляфманом о переносе её выхода на сцену, что было встречено негативно. В результате спора Тальков и Малахов вступили в физическую схватку, которая перенеслась в коридор. Малахов, оказавшись под ударом, достал револьвер. В хаосе, когда обе стороны пытались завладеть оружием, Шляфман выстрелил, случайно попав в Талькова, который пытался уклониться и защититься. Смертельная пуля поразила его в сердце. После этого Шляфман исчез, оставив множество вопросов без ответов.

Следующее заседание суда запланировано на 9 октября. В ходе предыдущего заседания вдова Талькова впервые прокомментировала произошедшее, поделившись последними словами убийцы.

Это дело продолжает вызывать огромный общественный резонанс, ведь уходит корнями в глубокие и тёмные воды отечественной эстрады, сообщает spb.kp.

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