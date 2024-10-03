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Теперь это запрещено в поездах: пассажиры в ужасе и возвращают билеты – осенние изменения

С приходом осени путешественники России предпоч...

ruazel.ru

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С приходом осени путешественники России предпочитают посещать разные места на поезде, и в этом году их ждут новые правила, призванные улучшить комфорт и безопасность поездок. Вот основные обновления в регламенте, касающиеся как размещения в вагонах, так и поведения на борту.

Изменения в правилах пользования нижними полками в поездах:

Для упорядочения использования нижних полок и предотвращения споров между пассажирами, РЖД определила следующие временные окна:

  • Завтрак: с 7 до 10 утра.
  • Обед: с 12 до 15 дня.
  • Легкий ужин: с 19 до 21 вечера.

Так пассажиры начнут уважать личное пространство, а также это улучшает условия для всех путешествующих.

Ограничения на использование электроники

Для сохранения тишины и спокойствия в вагонах были введены следующие ограничения:

  • Прослушивание музыки: необходимо использовать наушники, чтобы не мешать соседям.
  • Музыкальные занятия: в поезде не место для громких музыкальных репетиций.

Рекомендации по бронированию билетов

Учитывая увеличение спроса в осенний период, билеты стоит приобретать заранее. Заказ возможен за 90 дней до поездки.

Дополнительные правила

  • Транспортировка животных: разрешена с соблюдением всех необходимых условий и только в специальных контейнерах.
  • Курение: строго запрещено во всех зонах поезда.
  • Размещение багажа: следует убедиться, что он не мешает другим пассажирам.
  • Употребление алкоголя: возможно исключительно в ресторанах и барах вагонов.

Соблюдение этих правил способствует созданию уютной и безопасной атмосферы на борту поездов РЖД, делая путешествия приятнее для всех участников

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