Теперь это запрещено в поездах: пассажиры в ужасе и возвращают билеты – осенние изменения
ruazel.ru
С приходом осени путешественники России предпочитают посещать разные места на поезде, и в этом году их ждут новые правила, призванные улучшить комфорт и безопасность поездок. Вот основные обновления в регламенте, касающиеся как размещения в вагонах, так и поведения на борту.
Изменения в правилах пользования нижними полками в поездах:
Для упорядочения использования нижних полок и предотвращения споров между пассажирами, РЖД определила следующие временные окна:
- Завтрак: с 7 до 10 утра.
- Обед: с 12 до 15 дня.
- Легкий ужин: с 19 до 21 вечера.
Так пассажиры начнут уважать личное пространство, а также это улучшает условия для всех путешествующих.
Ограничения на использование электроники
Для сохранения тишины и спокойствия в вагонах были введены следующие ограничения:
- Прослушивание музыки: необходимо использовать наушники, чтобы не мешать соседям.
- Музыкальные занятия: в поезде не место для громких музыкальных репетиций.
Рекомендации по бронированию билетов
Учитывая увеличение спроса в осенний период, билеты стоит приобретать заранее. Заказ возможен за 90 дней до поездки.
Дополнительные правила
- Транспортировка животных: разрешена с соблюдением всех необходимых условий и только в специальных контейнерах.
- Курение: строго запрещено во всех зонах поезда.
- Размещение багажа: следует убедиться, что он не мешает другим пассажирам.
- Употребление алкоголя: возможно исключительно в ресторанах и барах вагонов.
Соблюдение этих правил способствует созданию уютной и безопасной атмосферы на борту поездов РЖД, делая путешествия приятнее для всех участников
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