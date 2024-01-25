Теперь будет нельзя: новый запрет вводится для владельцев дач и огородов

Согласно новым правилам в России, владельцы дачных домов сталкиваются с ограничениями в пребывании на своих участках вне установленных временных рамок. Согласно изменениям в законодательстве, дачный сезон теперь четко определен с 1 апреля по 1 октября.

Владельцам частных жилых домов, оборудованных всеми удобствами, разрешено постоянное проживание, так как такие дома имеют все необходимые коммуникации. Но для дачных домов, где часто нет постоянных коммуникаций, новые правила запрещают долгосрочное пребывание в период зимы.

Помимо этого, владельцам дачных домов будет затруднительно требовать от ресурсных организаций подключения коммуникаций в зимний период. Такие дома обычно не оборудованы для постоянного проживания в холодное время года.

Важно отметить, что гражданам по-прежнему разрешено посещать свои дачи вне дачного сезона, например, для уборки снега или проведения других работ, но полноценное проживание на даче в этот период будет ограничено, передает PRIMPRESS.